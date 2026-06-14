Інтерфакс-Україна
Події
00:16 14.06.2026

У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

1 хв читати

Поліція Київської області затримала 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих у місті Ірпінь Бучанського району, що сталася ввечері суботи, при цьому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомили в Бучанському районному управлінні поліції ГУНП в Київській області, близько 21:14 до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів Ірпеня.

"Попередньо встановлено, що на одній із вулиць міста невідома особа здійснювала постріли у бік перехожих", – зазначили у поліції.

На місце події негайно прибули наряди групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії).

 

Джерело: www.facebook.com/share/p/1BEB3Dz7wj/?mibextid=wwXIfr

Теги: #україна #ірпінь #стрілянина #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 13.06.2026
Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

20:32 12.06.2026
Кошта: ЄС зробив важливий крок вперед – всі країни ЄС погодилися відкрити переговорний кластер з Україною

Кошта: ЄС зробив важливий крок вперед – всі країни ЄС погодилися відкрити переговорний кластер з Україною

20:22 12.06.2026
Кіпрське головування в ЄС офіційно оголосило про проведення Конференції з Україною, де буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС

Кіпрське головування в ЄС офіційно оголосило про проведення Конференції з Україною, де буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС

17:13 12.06.2026
В рамках саміту G7 за участю Зеленського відбудеться сесія, присвячена Україні. Питання для обговорення – подальша підтримка та пошук миру

В рамках саміту G7 за участю Зеленського відбудеться сесія, присвячена Україні. Питання для обговорення – подальша підтримка та пошук миру

07:38 12.06.2026
В Ужгороді затримали чоловіка, який утримував дружину та 5-річну доньку, погрожував зброєю та стріляв – поліція

В Ужгороді затримали чоловіка, який утримував дружину та 5-річну доньку, погрожував зброєю та стріляв – поліція

01:48 12.06.2026
Сенатський комітет США підтримав фінансування оборонного сектору та допомогу Україні до $750 млн

Сенатський комітет США підтримав фінансування оборонного сектору та допомогу Україні до $750 млн

00:22 12.06.2026
Раді пропонують відкликати з посад голів парламентських комітетів Підласу та Климпуш-Цинцадзе

Раді пропонують відкликати з посад голів парламентських комітетів Підласу та Климпуш-Цинцадзе

13:06 11.06.2026
Мерц: Україна у віддаленій перспективі стане частиною Євросоюзу

Мерц: Україна у віддаленій перспективі стане частиною Євросоюзу

12:14 11.06.2026
Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

10:51 11.06.2026
СБУ затримала мешканця Кіровоградської області, який готував теракти в Харкові

СБУ затримала мешканця Кіровоградської області, який готував теракти в Харкові

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

Ворог атакував ТЕС ДТЕК та вбив одного працівника

ОСТАННЄ

Литва, Польща та Франція готуються до навчань поблизу Сувальського коридору – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 179 ворожих атак – Генштаб

Стармер повідомив Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі – ЗМІ

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Шведські винищувачі піднімалися для перехоплення російських літаків у Балтійському морі – ЗС Швеції

Зеленський і Трамп можуть одночасно взяти участь у робочій зустрічі саміту G7 у Франції – ЗМІ

ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки на неділю

Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА