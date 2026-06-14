У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

Поліція Київської області затримала 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у стрілянині в бік перехожих у місті Ірпінь Бучанського району, що сталася ввечері суботи, при цьому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомили в Бучанському районному управлінні поліції ГУНП в Київській області, близько 21:14 до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів Ірпеня.

"Попередньо встановлено, що на одній із вулиць міста невідома особа здійснювала постріли у бік перехожих", – зазначили у поліції.

На місце події негайно прибули наряди групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії).

Джерело: www.facebook.com/share/p/1BEB3Dz7wj/?mibextid=wwXIfr