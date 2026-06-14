Інтерфакс-Україна
Події
00:06 14.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 179 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 179 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39914

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 13.06.2026
Вибухотехніки Нацполіції з початку повномасштабного вторгнення вилучили майже 490 тис. боєприпасів

Вибухотехніки Нацполіції з початку повномасштабного вторгнення вилучили майже 490 тис. боєприпасів

03:36 13.06.2026
На фронті відбулось 193 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 193 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

19:55 12.06.2026
У травні в Україні зафіксовано найвищу кількість жертв серед цивільних осіб за 4 роки агресії РФ – ММПЛУ

У травні в Україні зафіксовано найвищу кількість жертв серед цивільних осіб за 4 роки агресії РФ – ММПЛУ

02:43 12.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак – Генштаб

20:57 11.06.2026
Трамп заявив, що скасував заплановані на четвер удари по Ірану у зв'язку з прогресом у переговорах

Трамп заявив, що скасував заплановані на четвер удари по Ірану у зв'язку з прогресом у переговорах

10:16 11.06.2026
Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

01:48 11.06.2026
На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

22:31 10.06.2026
Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

02:13 10.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак – Генштаб

18:23 09.06.2026
Прем'єр Естонії про переговори: Європа може підтримувати, але не бути посередником

Прем'єр Естонії про переговори: Європа може підтримувати, але не бути посередником

ВАЖЛИВЕ

У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

ОСТАННЄ

Литва, Польща та Франція готуються до навчань поблизу Сувальського коридору – ЗМІ

У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

Стармер повідомив Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі – ЗМІ

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Шведські винищувачі піднімалися для перехоплення російських літаків у Балтійському морі – ЗС Швеції

Зеленський і Трамп можуть одночасно взяти участь у робочій зустрічі саміту G7 у Франції – ЗМІ

ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки на неділю

Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА