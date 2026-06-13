Інтерфакс-Україна
Події
22:33 13.06.2026

Стармер повідомив Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі – ЗМІ

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про намір уряду оприлюднити план інвестицій у сфері оборони до саміту Альянсу в Анкарі наступного місяця, повідомляє Reuters з посиланням на речника Даунінг-стріт.

Під час розмови сторони погодилися щодо необхідності посилення колективної оборони та пришвидшення реагування на спільні та мінливі загрози.

"Прем'єр-міністр поінформував про плани щодо інвестиційного плану у сфері оборони, підкресливши свою відданість оприлюдненню його до саміту НАТО в Анкарі", – цитує видання слова речника.

Генеральний секретар НАТО, за словами речника, привітав збільшення оборонних інвестицій Великої Британії, назвавши це важливим внеском в Альянс і протидію актуальним загрозам.

"Ця розмова відбулася на тлі зростання політичного тиску на Стармера після того, як у четвер міністр оборони Джон Гілі подав у відставку, звинувативши прем'єра у відсутності зобов'язань щодо виділення ресурсів, необхідних для захисту Британії від зростаючих загроз", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/starmer-tells-natos-rutte-uk-will-publish-defence-plan-before-summit-2026-06-13/

Теги: #великобританія #нато #інвестиції #оборона

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