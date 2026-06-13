Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовими результатами перемовин і зустрічей у Європі найближчими тижнями мають стати політичний прогрес у співпраці з партнерами, зокрема щодо розвитку української далекобійності, посилення протиповітряної оборони, а також запровадження нових санкцій проти Росії.

"Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у суботу.

Він наголосив, що українська далекобійність уже демонструє свою ефективність як у межах тимчасово окупованих територій, так і щодо цілей на території Росії.

"Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення, зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території та в дипстрайках проти російських нафтових об'єктів і воєнних підприємств", – зазначив президент.

За словами глави держави, протягом доби були здійснені ураження цілей у тимчасово окупованому Криму, а також на території Російської Федерації.

"Були цієї доби хороші влучання в СБУ – у тимчасово окупованому нашому Криму. І в нашої армії – по території самої Росії: у Волгоградському та Краснодарському регіонах, саме проти нафтових об'єктів", – сказав Зеленський.

Президент додав, що червень і липень мають стати результативними для України та всієї Європи, та подякував військовим за їхню роботу.