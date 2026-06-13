Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна є важливою складовою безпеки Європи, а без українських спроможностей і досвіду європейським країнам може бути надзвичайно складно реагувати на довгострокові загрози з боку Росії.

"І враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За словами президента, безпекові виклики з боку Росії мають довгостроковий характер, оскільки РФ обрала "довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію" та будує під неї свою політику.

Водночас Зеленський заявив, що Москва намагається впливати на окремих політиків не заради миру, а для просування власних інтересів.

"Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи", – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський привітав Молдову з прогресом на шляху до членства в Європейському Союзі: "Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз".

Президент також подякував європейським лідерам, які підтримують Україну та ухвалюють, за його словами, сильні й справедливі рішення. Окремо він висловив вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті за спільну роботу.