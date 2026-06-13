Інтерфакс-Україна
Події
21:29 13.06.2026

Шведські винищувачі піднімалися для перехоплення російських літаків у Балтійському морі – ЗС Швеції

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Шведські винищувачі піднімалися для перехоплення російських літаків у Балтійському морі – ЗС Швеції
Фото: saab.com

У Балтійському морі поблизу шведського повітряного простору було зафіксовано російські бойові літаки, у відповідь на що шведська служба реагування на надзвичайні ситуації двічі підіймала в повітря винищувачі JAS 39 Gripen для їх перехоплення та ідентифікації, повідомили Збройні сили Швеції.

За даними відомства, у двох інцидентах брали участь російські бойові літаки типів Су-24 "Fencer" та Су-34 "Fullback". Після виявлення повітряних цілей у повітря були підняті дві ескадрильї JAS 39 Gripen, які здійснили виліт для їхнього супроводу та ідентифікації.

"У п'ятницю шведська служба реагування на надзвичайні ситуації здійснила два вильоти на літаках JAS 39 Gripen для перехоплення російських бойових літаків у Балтійському морі поблизу шведського повітряного простору", – йдеться в повідомленні, поширеному у соціальній мережі відомства в Х.

У Збройних силах Швеції зазначили, що реакція була оперативною та спрямованою на захист повітряного простору країни.

Водночас у відомстві підкреслили, що порушення шведського повітряного простору внаслідок цих інцидентів не зафіксовано.

 

Теги: #винищувачі #швеція #рф #перехоплення

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