Зеленський і Трамп можуть одночасно взяти участь у робочій зустрічі саміту G7 у Франції – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп у вівторок можуть взяти участь в одній робочій зустрічі в межах саміту G7, який відбудеться з 15-17 червні в Евіані (Франція), повідомляє Le Figaro з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

"Президент США і Володимир Зеленський "цілком можуть перетнутися на полях" робочої зустрічі у вівторок, зазначив американський високопосадовець, який побажав залишитися анонімним, водночас уточнивши, що формальна двостороння зустріч не передбачена в порядку денному Дональда Трампа", – йдеться в повідомленні.

Окремо зазначається, що президент США наступного дня після завершення саміту повечеряє у Версалі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Цей захід, за даними французького президентства, має відзначити 250-ту річницю незалежності США у "місці високого рівня франко-американської дружби, де у 1783 році було підписано договір, що її закріпив".

Дональд Трамп також проведе двосторонню зустріч із Еммануелем Макроном після прибуття до Евіана в понеділок. У вівторок і середу заплановані його окремі зустрічі з лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії.

За даними американської сторони, на полях саміту обговорюватимуться, зокрема, переговори щодо можливої угоди між США та Іраном, питання участі Франції та Великої Британії в операціях із розмінування в Ормузькій протоці, а також теми торговельних дисбалансів.

Як повідомлялося раніше, у Брюсселі високопосадовий європейський дипломат, розповідаючи про порядок денний засідання, зазначив, що в межах саміту країн "Великої сімки" одна із сесій буде присвячена Україні. У ній візьме участь президент України Володимир Зеленський. Питаннями для обговорення є подальша підтримка України у війні, яку проти неї веде Росія, а також пошук мирного врегулювання.