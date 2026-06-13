Інтерфакс-Україна
Події
20:22 13.06.2026

ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

1 хв читати
ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на українсько-молдовському кордоні відновлено, наразі він функціонує у штатному режимі, повідомила Державна прикордонна служба України.

"пропускні операції у пункті пропуску відновлені. Пункт пропуску працює у штатному режимі", – йдеться в повідомленні с поширеному у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Державна прикордонна служба України інформувала про призупинення пропускних операцій через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою, через який проходить шлях М15, яким південно-західні райони Одеської області сполучаються з обласним центром та рештою території України.

 

Теги: #відновлення #кордон #одеська_область #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 13.06.2026
В Сумах починають відновлення Палацу студентського спорту, пошкодженого внаслідок російської агресії

В Сумах починають відновлення Палацу студентського спорту, пошкодженого внаслідок російської агресії

17:56 12.06.2026
Підписання декларації про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС очікується 18-19 червня – ЗМІ

Підписання декларації про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС очікується 18-19 червня – ЗМІ

12:52 12.06.2026
Окупанти влучили ракетою у приватний сектор Одеської області, двоє цивільних зазнали поранень – ОВА

Окупанти влучили ракетою у приватний сектор Одеської області, двоє цивільних зазнали поранень – ОВА

20:47 11.06.2026
Молдова значно обігнала Україну у боротьбі із нелегальним тютюновим ринком – "Філіп Морріс Україна"

Молдова значно обігнала Україну у боротьбі із нелегальним тютюновим ринком – "Філіп Морріс Україна"

14:30 10.06.2026
На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

07:56 10.06.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

14:57 09.06.2026
Фон дер Ляєн: відкриття першого переговорного кластеру з Україною – це крок до наступного етапу в процесі вступу в ЄС

Фон дер Ляєн: відкриття першого переговорного кластеру з Україною – це крок до наступного етапу в процесі вступу в ЄС

12:23 09.06.2026
ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

11:25 09.06.2026
Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

10:20 09.06.2026
Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб до Молдови – ДПСУ

Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб до Молдови – ДПСУ

ВАЖЛИВЕ

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

Ворог атакував ТЕС ДТЕК та вбив одного працівника

Кіпрське головування в ЄС офіційно оголосило про проведення Конференції з Україною, де буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС

Україна запускає реформу військової служби з новими умовами контрактів

ОСТАННЄ

Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки на неділю

Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

Підключення ЗАЕС до мережі відновлене після триденного блекаута – МАГАТЕ

Пропускні операції на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" призупинені – Держприкордонслужба

Україна ніколи не займалася розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї – МЗС

Порошенко передав військовим ще 122 квадроцикли та партію дронів, привітав рішення з трансформації Сил оборони

Окупанти скинули 3 бомби на Слов'янськ, у місті 6 постраждалих, серед них дитина – ОВА

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Сили оборони уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження противника

УЧХ взяв участь у навчаннях ДСНС та МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА