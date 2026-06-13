ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на українсько-молдовському кордоні відновлено, наразі він функціонує у штатному режимі, повідомила Державна прикордонна служба України.

"пропускні операції у пункті пропуску відновлені. Пункт пропуску працює у штатному режимі", – йдеться в повідомленні с поширеному у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Державна прикордонна служба України інформувала про призупинення пропускних операцій через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою, через який проходить шлях М15, яким південно-західні райони Одеської області сполучаються з обласним центром та рештою території України.