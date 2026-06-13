Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки на неділю

Угода з Іраном буде підписана в неділю, 14 червня, після чого буде відкрите вільне судноплавство Ормузькою протокою, заявляє президент США Дональд Трамп.

"Угоду заплановано підписати завтра, і відразу після підписання протока Ормуз буде відкрита для всіх", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social в суботу.

Він назвав попередню угоду США з Іраном, укладену 44-м президентом США (2009-17) Бараком Обамою "легкою, прекрасною, гладкою дорогою до ядерної зброї, яку Іран мав би шість років тому і використав би давно". "Моя угода з Іраном є повною протилежністю, стіна проти ядерної зброї! Насправді, вони більше не хочуть ядерної зброї, і не матимуть її, ні через покупку, ні через розробку, ні через будь-яку іншу форму придбання", – переконаний Трамп.

Президент США також назвав стосунки з Іраном "набагато кращими, ніж у попередніх адміністрацій".

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном та всім Близьким Сходом далеко в майбутнє. Сподіваємося, цей процес пройде швидко, легко та гладко. Якщо ні, у нас є остаточна альтернатива, яку, сподіваємося, ніколи більше не доведеться використовувати!", – заявив він.

Трамп також написав: "У відповідний час, коли все буде спокійно, ми увійдемо і заберемо ядерний пил, похований глибоко під могутніми затопленими гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам B-2 та їх блискучим пілотам, розмажемо та знищимо його, чи то в Ірані, чи в Сполучених Штатах".

Як повідомлялося, у п'ятницю голова МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що Вашингтон і Тегеран як ніколи близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення конфлікту. Він додав, що "всі деталі угоди оголосять, коли настане час".

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс в свою чергу заявляв, що проєкт угоди щодо завершення конфлікту з Тегераном не передбачає негайного виділення Ірану грошових коштів. За його словами, угода має "потенціал привести до довгострокового миру".