Інтерфакс-Україна
Події
19:58 13.06.2026

Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

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Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби
Фото: https://www.facebook.com/

Механізм накопичувальної відстрочки від військової служби передбачає збільшення її тривалості залежно від попереднього строку служби військовослужбовця, зазначає міністр оборони України Михайло Федоров.

"Після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях… Гарантована для всіх – пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську", – написав Федоров в Телеграм у суботу.

За його словами, для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби, але загальний принцип: що довша служба – то більш тривала гарантована відстрочка.

"Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року. Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки", – написав міністр.

Він наголосив, що реформа має завданням зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. "Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", – додав Федоров.

Як повідомлялося, 12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинають перший етап трансформації Сил оборони, який передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Зокрема, змінюється система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тис. грн на місяць, максимальний – до 460 тис. грн залежно від характеру виконуваних завдань.

Повідомлялося також про механізм накопичувальної відстрочки, яка враховуватиме тривалість та інтенсивність служби. Для військовослужбовців, які найдовше перебувають у силах оборони та мають значний бойовий досвід, до кінця року планується поступове запровадження механізму звільнення зі служби.

Крім того, планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок "Армія+" та впровадження системи оцінювання ефективності бригад за понад 160 показниками.

Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини, із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира.

 

Теги: #міноборони #відстрочка

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