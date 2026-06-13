Підключення ЗАЕС до мережі відновлене після триденного блекаута – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) у окупованому місті Енергодар Запорізької області була знов підключена до мережі в суботу після ремонту резервної лінії електропередач "Феросплавна", який проводився під захистом локального припинення вогню, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Після 19-ї втрати електропостачання ЗАЕС станція втратила зв'язок з лінією 330 кВ пізно в середу через пошкодження, пов'язані з воєнними діями, що змусило її покладатися на аварійні дизельні генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів. Це тривало майже три дні, і це була одна з найдовших подібних втрат електропостачання на об'єкті, що підкреслило надзвичайну крихкість електромережі. Команда МАГАТЕ контролювала ремонтні роботи поблизу ЗАЕС", – повідомляє агенство в соцмережі Х.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ремонт як ліній електропередач, так і розподільчого підрозділу необхідний для забезпечення електропостачання ЗАЕС за межами об'єкта та для запобігання ядерній аварії.

Гроссі також повідомив про посилення військової активності навколо ЗАЕС в останній час і наголосив, що це ставить під загрозу ключові принципи ядерної безпеки, повторивши необхідність максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних установок.

МАГАТЕ повідомляє, що припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач було укладене за їх посередництва. Агентство продовжує спостерігати за ремонтними роботами на розподільчому підрозділі Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕС), а також за роботами з розмінування в іншій прифронтовій зоні поблизу ЗАЕС, щоб також забезпечити ремонт головної лінії електропередач на об'єкті, Дніпровської 750 кВ, яка була відключена з березня поточного року.

Як повідомлялося, 10 червня близько 21:00 за місцевим часом ЗАЕС в 19 раз з початку військового конфлікту повністю втратила зовнішнє електропостачання внаслідок обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі річки Дніпро, повідомило МАГАТЕ в мережі X в четвер. "Ця остання втрата резервної лінії "Феросплавна-1" напругою 330 кВ сталася в той час, коли станція готується до ремонту головної лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ", – зазначили в агентстві.

ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ була відключена з 24 березня цього року в рамках шостого локального перемир'я, узгодженого з обома сторонами для сприяння відновленню другого зовнішнього джерела електропостачання.

Як наголосило МАГАТЕ в черговий раз, експлуатація станції з єдиною лінією електропередачі, що залишилася, робить її надзвичайно вразливою до перебоїв у роботі енергомережі, пов'язаних із конфліктом, як це знову сталося 10 червня. Наразі ЗАЕС покладається на аварійні дизель-генератори для забезпечення охолодження шести зупинених реакторів та підтримки інших життєво важливих функцій ядерної безпеки.

Перед тим зовнішнє електропостачання ЗАЕС було відновлено зранку у суботу, 6 червня, після 15-годинного відключення, під час якого станція була змушена використовувати аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією шести зупинених реакторів з метою їх охолодження. Напередодні МАГАТЕ повідомило про набуття чинності локального припинення вогню біля ЗАЕС для ремонту лінії електропередачі.

За інформацією агентства, лінія 750 кВ не функціонувала вже понад два місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів. Упродовж останніх тижнів станція також неодноразово втрачала доступ і до цієї лінії, через що змушена була переходити на аварійні дизель-генератори як крайній захід. Підготовку до ремонтних робіт ускладнювало розташування пошкодженої ділянки – на високих опорах через лінію розмежування в районі Дніпра.