Інтерфакс-Україна
Події
18:35 13.06.2026

Пропускні операції на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" призупинені – Держприкордонслужба

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Пропускні операції на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" призупинені – Держприкордонслужба
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Державна прикордонна служба України повідомляє про призупинення пропускних операцій через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою, через який проходить шлях М15, яким південно-західні райони Одеської області сполучаються з обласним центром та рештою території України.

"У зв’язку з технічними несправностями оформлення осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено. Наразі вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення роботи пункту пропуску. Рекомендуємо обирати альтернативні пункти пропуску та враховувати цю інформацію під час планування поїздок", – йдеться в повідомленні відомства в Телеграм у суботу.

Теги: #призупинення #пропуск #паланка_маяки_удобне

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