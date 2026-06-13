Україна ніколи не займалася розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї – МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє про чергову хвилю маніпуляцій довкола теми біологічних лабораторій та щодо окремих програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров’я в Україні, та наголошує, що українська сторона ніколи не займалася розробкою біологічної зброї.

"Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї", – йдеться в коментарі, опублікованому на сайті МЗС у суботу.

Відомство наголошує, що співробітництво між Україною та США у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров’я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. "Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров’я, і не пов’язана з жодними військовими цілями. Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров’я, ветеринарної медицини або інших наукових установ", – йдеться в коментарі.

Також в МЗС зазначають, що тему нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" РФ раніше використовувала в своїй пропаганді протягом багатьох, але всі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні.

"У 2022 році, на вимогу РФ відповідно до статті V КБТЗ, було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції, у ході якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації. За результатами консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження. Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, які б підтверджували висунуті Російською Федерацією твердження", – наголошується в коментарі.

Зазначається, що ще у грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КБТЗ, наголосивши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співробітництво України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров’я повністю відповідає положенням Конвенції.

"Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду", – резюмували в МЗС.

Як повідомлялося, директор Національної розвідки США Тулсі Габбард за кілька днів до своєї раніше оголошеної відставки заявила про виявлення доказів багаторічного фінансування американським урядом понад 120 біологічних лабораторій у більш ніж 30 країнах світу, зокрема в Україні.

Згідно з повідомленням, частина лабораторій, які фінансувалися урядом США, працювала або продовжує працювати з небезпечними та висококонтагіозними патогенами, а в окремих випадках здійснювала дослідження з посилення функцій патогенів (gain-of-function). В Офісі директора Національної розвідки також заявили, що серед таких об’єктів є лабораторії в Україні, які, за оцінками американської розвідки, могли бути вразливими до ризиків захоплення, пошкодження або атак на тлі російсько-української війни.

За словами Габбард, інформація про існування, місцезнаходження та фінансування цих лабораторій тривалий час приховувалася від громадськості. "Політики, так звані медичні працівники, такі як доктор Фаучі, та представники команди національної безпеки адміністрації Байдена брехали американському народу про існування біолабораторій, що фінансуються та підтримуються США", – заявила вона.

Президент США Дональд Трамп 25 травня 2025 року підписав указ про припинення федерального фінансування досліджень із посилення функцій патогенів у всьому світі.