Інтерфакс-Україна
Події
16:41 13.06.2026

Порошенко передав військовим ще 122 квадроцикли та партію дронів, привітав рішення з трансформації Сил оборони

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Порошенко передав військовим ще 122 квадроцикли та партію дронів, привітав рішення з трансформації Сил оборони
Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko/

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко передав у підрозділи Збройних сил України партію дронів "Блискавка", 122 квадроцикли та інше необхідне спорядження.

"Щільний вогонь із засідок, FPV-дрони, артилерія та розвідка супротивника робить неможливим переміщення звичайним пікапом. Тут потрібні легкі, але надійні квадроцикли. Саме по них до нас в офіс приїхали представники 17 бригад Десантно-штурмових та Сухопутних військ, Військово-морських сил, Сил безпілотних систем та Територіальної оборони", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, загалом він передав на фронт понад 400 квадроциклів різних модифікацій.

"Кожна наша передача зараз має ударні дрони "Блискавка", які нищать ворога швидко і, головне, неочікувано. Разом із дронами сьогодні передаємо мобільні пилорами, генератори, зарядні станції, "Старлінки" та багато корисної електроніки. Кожна така передача – це конкретне посилення фронту. Це внесок у стійкість наших підрозділів. Тож працюємо далі", – розповів Порошенко.

Він також зазначив, що вимоги політсили щодо підвищення забезпечення військових та встановлення кінцевих термінів служби були враховані і що його зустріч із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко на поточному тижні з цього приводу "принесла плоди".

Як повідомлялося, днем раніше політик повідомив про результати наради лідерів парламентських фракцій з урядовцями, під час якої Свириденко запевнила його, що вже у липні поточного року у Верховній Раді на розгляді буде проєкт воєнної реформи, до якої будуть включені вимоги "Європейської солідарності".

"Що це означатиме? У разі ухвалення рішення грошове забезпечення військових зросте до 30 тисяч гривень, а у тих, хто несе службу безпосередньо на лінії фронту, – до 250-400 тисяч гривень. Це означатиме також і встановлення кінцевих термінів служби. Це стане мотивацією і для тих, хто лише підписує контракт, і для тих, хто вже несе службу у війську. Без цих пунктів військова реформа не працюватиме", – розповів він.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинають перший етап трансформації Сил оборони, який передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Зокрема, змінюється система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тис. грн на місяць, максимальний – до 460 тис. грн залежно від характеру виконуваних завдань.

Повідомляється також про механізм накопичувальної відстрочки, яка враховуватиме тривалість та інтенсивність служби. Для військовослужбовців, які найдовше перебувають у силах оборони та мають значний бойовий досвід, до кінця року планується поступове запровадження механізму звільнення зі служби.

Крім того, планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок "Армія+" та впровадження системи оцінювання ефективності бригад за понад 160 показниками.

Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини, із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира.

Теги: #європейська_солідарність #квадроцикли #порошенко #дрони

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