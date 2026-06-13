Окупанти скинули 3 бомби на Слов'янськ, у місті 6 постраждалих, серед них дитина – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Щонайменше шестеро людей поранені внаслідок російського авіаудару по місту Слов’янськ Донецької області в суботу, серед постраждалих – дев’ятирічний хлопчик, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу", – написав Філашкін в Телеграм у суботу, не уточнивши стан постраждалих.

За його словами, окупанти скинули на місто три авіабомби в суботу вранці. "Пошкоджено 24 багатоповерхівки і 3 автівки. На місці працюють всі відповідальні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу", – повідомив керівник обладміністрації.

Філашкін наголосив, що цей удар не був випадковістю чи помилкою. "Це свідомий терор. За кожен такий удар росія має відповісти", – написав він.