Інтерфакс-Україна
Події
16:06 13.06.2026

Окупанти скинули 3 бомби на Слов'янськ, у місті 6 постраждалих, серед них дитина – ОВА

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Окупанти скинули 3 бомби на Слов'янськ, у місті 6 постраждалих, серед них дитина – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше шестеро людей поранені внаслідок російського авіаудару по місту Слов’янськ Донецької області в суботу, серед постраждалих – дев’ятирічний хлопчик, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу", – написав Філашкін в Телеграм у суботу, не уточнивши стан постраждалих.

За його словами, окупанти скинули на місто три авіабомби в суботу вранці. "Пошкоджено 24 багатоповерхівки і 3 автівки. На місці працюють всі відповідальні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу", – повідомив керівник обладміністрації.

Філашкін наголосив, що цей удар не був випадковістю чи помилкою. "Це свідомий терор. За кожен такий удар росія має відповісти", – написав він.

Теги: #авіаудар #словянськ

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