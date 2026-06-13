Інтерфакс-Україна
Події
15:38 13.06.2026

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

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Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Програма повернення до військової служби після самовільного залишення частини (СЗЧ) передбачає можливість самостійного вибору підрозділу для проходження служби з наданого переліку та надання п’яти днів для прибуття до нього після подання відповідного рапорту через додаток "Армія+", повідомляє Міністерство оборони України.

"У застосунку можна: обрати новий підрозділ з переліку; вказати бажаний напрям служби та свій досвід; отримати супровід до зарахування в нову частину. Після погодження рапорту в Армія+ з’явиться статус "В дорозі". Він підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини", – повідомляє відомство в Телеграм у суботу.

Повідомляється, що наразі програма доступна для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, а для військових Національної гвардії України можливість подати рапорт в Армія+ запрацює найближчими днями.

Подати заявку також можна напряму до обраної військової частини, або через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, або 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ – для військовослужбовців ЗСУ. Зазначається, що програма діє 100 днів – до 20 вересня включно.

Як повідомлялося, 12 червня міністр оборони Михайло Федоров оголосив початок першого етапу масштабної трансформації Збройних сил України. В його рамках до 20 вересня 2026 року розпочато проєкт добровільного повернення на службу після СЗЧ з можливістю обрати підрозділ. Після завершення терміну проєкту посилюються заходи щодо притягнення до відповідальності за дезертирство. Того ж дня пресслужба 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" повідомила, що в застосунку Армія+ з’явилась процедура полегшеного поновлення на службі для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ з Нацгвардії.

Теги: #сзч #міноборони #повернення #рапорт

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