Інтерфакс-Україна
Події
15:14 13.06.2026

Сили оборони уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження противника

1 хв читати
Сили оборони уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження противника
Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як наголосили в Генштабі, об’єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури РФ. Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

Окрім того уражено пункти управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області РФ, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області Росії.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", – підкреслили в Генштабі.

Теги: #сили_оборони #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 13.06.2026
СБС ЗСУ уразили полігон "Восточний", ЗРК "Тор-М2", засоби ППО, пункти управління та місця дислокації противника

СБС ЗСУ уразили полігон "Восточний", ЗРК "Тор-М2", засоби ППО, пункти управління та місця дислокації противника

08:55 13.06.2026
ППО України збила 110 зі 118 ворожих цілей, зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях

ППО України збила 110 зі 118 ворожих цілей, зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях

11:29 12.06.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено два НПЗ у Татарстані, комбінат "Тольяттикаучук", КП та логістичні об'єкти ворога

Генштаб ЗСУ: Уражено два НПЗ у Татарстані, комбінат "Тольяттикаучук", КП та логістичні об'єкти ворога

08:50 12.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1600 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1600 ворожих цілей

21:00 11.06.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї та низку виробництв безпілотників

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї та низку виробництв безпілотників

08:15 11.06.2026
ППО України збила 195 з 221 ворожого БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях

ППО України збила 195 з 221 ворожого БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях

08:26 10.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1602 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1602 ворожі цілі

17:09 09.06.2026
Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

12:57 09.06.2026
Компанія "Генерал Черешня" повідомляє про 40 тис. уражених цілей за весну

Компанія "Генерал Черешня" повідомляє про 40 тис. уражених цілей за весну

10:33 09.06.2026
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ третій місяць поспіль лідирують за кількістю знищених цілей

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ третій місяць поспіль лідирують за кількістю знищених цілей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

Ворог атакував ТЕС ДТЕК та вбив одного працівника

Кіпрське головування в ЄС офіційно оголосило про проведення Конференції з Україною, де буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС

Україна запускає реформу військової служби з новими умовами контрактів

Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

ОСТАННЄ

УЧХ взяв участь у навчаннях ДСНС та МВС

У Будапешті скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна – МЗС України

СБУ уразила нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз" на півдні РФ

В Україні в неділю очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 77 голосів

Росіяни вдарили по Запорізькій області, одна людина загинула – МВС

На Сумщині внаслідок ударів загинули двоє людей – ОВА

Вибухотехніки Нацполіції з початку повномасштабного вторгнення вилучили майже 490 тис. боєприпасів

Петиція до Кабміну про заборону куріння на приватних балконах та лоджіях набрала лише 111 голосів

Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА