Сили оборони уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження противника

Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як наголосили в Генштабі, об’єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури РФ. Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

Окрім того уражено пункти управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області РФ, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області Росії.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", – підкреслили в Генштабі.