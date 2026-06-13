УЧХ взяв участь у навчаннях ДСНС та МВС

Фото: Червоний Хрест України

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяла участь у масштабних навчаннях на Черкащині.

"Представники Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста долучилися до комплексних тактико-спеціальних навчань, організованих ДСНС України за участі Міністерства внутрішніх справ України", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу.

До навчань були залучені авіація, плавзасоби, безпілотні системи, спеціалізована техніка та аварійно-рятувальні підрозділи. Учасники навчань відпрацювали сценарії реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах. Рятувальники евакуювали постраждалих з води, проводили десантування аеромобільних груп із гелікоптерів, ліквідували пожежу та проводили пошуково-рятувальні роботи у складних умовах. Команда УЧХ приймала умовних постраждалих, проводила їх сортування, надавала першу домедичну та психологічну допомогу.

"Участь УЧХ у таких навчаннях – це можливість вдосконалити взаємодію з рятувальними службами та відпрацювати спільні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації... Навчання є важливою складовою підготовки волонтерів і співробітників Українського Червоного Хреста, адже дозволяє підвищувати готовність до реагування", – йдеться у повідомленні УЧХ.