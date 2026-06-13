Інтерфакс-Україна
Події
14:17 13.06.2026

СБУ уразила нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз" на півдні РФ

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СБУ уразила нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз" на півдні РФ

Військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із ССО та ГУР завдали успішних ударів по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф, повідомляє пресслужба СБУ.

"Він є найбільшим на півдні рф комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів. Безпілотники СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури "Таманьнафтогазу". Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.

"Російський нафтогазовий комплекс – це джерело фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста. Тому СБУ й надалі системно позбавлятиме російську воєнну машину ресурсів для ведення війни", – наголосили в СБУ.

Теги: #удари #сбу #таманьнафтогаз

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