Інтерфакс-Україна
Події
14:02 13.06.2026

В Україні в неділю очікуються короткочасні дощі, місцями грози

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В Україні в неділю очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні в неділю, 14 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі на сході та заході, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. У західних та більшості північних областей вночі 9-14°, вдень 18-23°.

В Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 14 червня у Києві була зафіксована у 1998 році і склала 33,0° тепла, найнижча вночі – 6,5° в 1891 році.

В понеділок, 15 червня, в Україні очікуються місцями короткочасні дощі, грози. Вночі на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, на сході та південному сході південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. У південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°.

В Києві місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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