Інтерфакс-Україна
Події
13:41 13.06.2026

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 77 голосів

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Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 77 голосів
Фото: Unsplash

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом впровадити повноцінну сексуальну освіту у шкільну програму України не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 12 березня і станом на 13 червня вона набрала лише 77 голосів із 25 тис. необхідних.

"Сьогодні в Україні сексуальна освіта не є обов’язковим елементом навчального плану, хоча більшість батьків і вчителів підтримують її введення в школах. Це призводить до серйозних проблем у сфері репродуктивного здоров’я молоді, зростання підліткових вагітностей, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), та випадків насильства. Ми просимо негайно ініціювати розробку та впровадження національної програми сексуальної освіти, адаптованої до віку учнів, з акцентом на здоров’я, згоду, профілактику та гендерну рівність", – йшлося у петиції.

На думку автора, впровадження обов’язкової сексуальної освіти в школах – це інвестиція в здорове майбутнє України, і допоможе зменшити негативні показники, захистити молодь від ризиків та сприяти гендерній рівності, як передбачено Стратегією впровадження гендерної рівності в освіті до 2030 року.

У зв’язку з цим, автор петиції, проств: розробити національну програму для шкіл, з урахуванням рекомендацій ВООЗ та UNICEF, і інтегрувати її в обов’язкову шкільну програму з 2026 року.

Як повідомлялося, у січні петиція до Кабміну із закликом впровадити повноцінну сексуальну освіту у шкільну програму в країні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У 2020 році колишній міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляла, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але необхідно знайти підходи, як її правильно впроваджувати, щоб ідею не було дискредитовано.

Теги: #сексуальне_виховання #освіта #школи #петиція

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