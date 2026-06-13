Інтерфакс-Україна
Події
12:27 13.06.2026

Росіяни вдарили по Запорізькій області, одна людина загинула – МВС

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Росіяни вдарили по Запорізькій області, одна людина загинула – МВС
Фото: ДСНС

Окупанти завдали авіаудару по цивільних в одному з населених пунктів Запорізької області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Одна людина загинула, ще одна травмована. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у двох квартирах у багатоповерховому будинку та господарчих спорудах. Крім цього, пошкоджені житлові будинки та споруди", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували усі загоряння, на місці працювали всі екстрені служби.

Теги: #запорізька_область #обстріл

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