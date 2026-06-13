На Сумщині внаслідок ударів загинули двоє людей – ОВА

Фото: ДСНС

В ніч на суботу, 13 червня, на Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Середино-Будській громаді росіяни двома ударними БпЛА атакували приватний житловий будинок. На жаль, на місці загинула 57-річна жінка, яка перебувала в оселі", – написав Григоров у телеграм-каналі.

Крім того, вранці у Білопільській громаді російський дрон прицільно атакував цивільний автомобіль. Загинула 64-річна пасажирка.

"Поранення отримав 66-річний водій. Йому надають необхідну допомогу", – додав голова ОВА.