Вибухотехніки Нацполіції з початку повномасштабного вторгнення вилучили майже 490 тис. боєприпасів

Фото: https://www.facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Від початку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби Національної поліції здійснили понад 162 тисяч виїздів, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський в День вибухотехнічної служби.

"Вилучили майже 490 тисяч боєприпасів, близько 26 тонн вибухових речовин та обстежили понад 53 тисячі гектарів територій. За цими цифрами – безпечні дороги до домівок, відкриті школи, відновлені громади та тисячі українських родин, які можуть жити без страху", – написав Вигівський в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що сучасна війна постійно змінюється, а разом із нею змінюються й загрози. Вибухотехніки щодня працюють із новими видами мін, саморобними вибуховими пристроями, ударними безпілотниками та боєприпасами, які ворог застосовує проти мирних людей. Їхній досвід, знання та професійність сьогодні є безцінними для України.

"Я щиро пишаюся кожним і кожною, хто несе службу у підрозділах вибухотехнічної служби Національної поліції. Ваші мужність, холодний розум, витримка та відданість справі заслуговують на найвищу повагу. Особливі слова вдячності нашим колегам, які зазнали поранень під час виконання службових обов’язків та залишаються з нами в строю, і продовжують виконувати свою важливу місію. І вічна пам’ять тим вибухотехнікам, які віддали найдорожче – власне життя, рятуючи інших. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії Національної поліції України та в пам’яті вдячного народу", – резюмував Вигівський.