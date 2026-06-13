Петиція до Кабміну про заборону куріння на приватних балконах та лоджіях набрала лише 111 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом впровадження законодавчої заборони куріння на приватних балконах, лоджіях та у вікнах багатоквартирних житлових будинків не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 12 березня і станом на 13 червня вона набрала лише 111 голосів із 25 тис. необхідних.

"Ініціювати зміни до законодавства, що встановлюють повну заборону на куріння тютюнових виробів та використання засобів для нагрівання тютюну/електронних сигарет на балконах, лоджіях та у відкритих вікнах квартир, а також запровадити відповідальність за скидання недопалків з цих об’єктів", – йшлося у петиції.

Автор петиції просить: розробити законопроєкт, розширивши заборону куріння на приватні балкони, лоджії та вікна багатоквартирних будинків; встановити в Кодексі України про адміністративні правопорушення чітку відповідальність за куріння в зазначених місцях та за скидання недопалків; доручити МВС та ДСНС розробити регламент фіксації таких правопорушень (зокрема за допомогою фото- та відеодоказів від мешканців) для оперативного притягнення порушників до відповідальності.

"Забезпечення права на безпечне довкілля та пожежну безпеку в житловому секторі є фундаментальним обов’язком держави. Право громадян на чисте повітря та здоров’я у власних домівках має законодавчо переважати над приватними інтересами осіб із шкідливими звичками", – вважає автор петиції.