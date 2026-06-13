Інтерфакс-Україна
Події
10:57 13.06.2026

Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

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Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем
Фото: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч з латвійським колегою Райвісом Мелнісом.

"Обговорили подальші кроки співпраці у сфері безпілотних систем і технологій для протидії повітряним загрозам. Українські технології та бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни, а підтримка союзників дає змогу швидше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою", – написав Федоров у телеграм-каналі.

Окремим фокусом розмови, зазначив він, став розвиток партнерства в межах Drone Deal та запуск нових спільних проєктів. Також сторони визначили пріоритетні напрями використання ресурсів партнерів для посилення Сил оборони.

"Серед практичних напрямів роботи – постачання антидронових засобів латвійського виробництва, а також безпілотних систем для Сил оборони. Ідеться про ударні дрони, наземні роботизовані комплекси та морські безпілотники", – наголосив міністр.

Окремо міністри також обговорили подальшу підтримку механізму PURL, який допомагає залучати для України критично важливе озброєння, а також розвиток ініціативи Test in Ukraine. Вона дає змогу партнерам і виробникам випробовувати свої технології в реальних умовах сучасної війни та швидше вдосконалювати їх.

"Латвія залишається одним із наших найближчих партнерів і лідером Коаліції дронових спроможностей", – резюмував Федоров.

Теги: #україна #латвія #безпілотні_системи #міноборони

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