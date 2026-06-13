СБС ЗСУ уразили полігон "Восточний", ЗРК "Тор-М2", засоби ППО, пункти управління та місця дислокації противника

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 12 червня завдали ударів по військових об’єктах противника в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях, повідомляє пресслужба СБС.

"Однією з ключових цілей став полігон "восточний" у Запорізькій області, де противник здійснював підготовку особового складу підрозділів, залучених до бойових дій на Гуляйпільському напрямку", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру, 413-го полку "Рейд" та 412-ї бригади Nemesis уразили полігон "Восточний", де розміщувалися підрозділи 1466-го мотострілецького полку 5-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти 36-ї армії та 1461-го мотострілецького полку 36-ї армії противника.

Крім того, у Запорізькій області оператори 1-го окремого центру СБС уразили ЗРК "Тор-М2" та ЗУ-23, а оператори 413-го полку "Рейд" уразили розрахунок ПЗРК противника.

У Донецькій області оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт управління підрозділу БпЛА противника.

У Луганській області оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт тимчасової дислокації підрозділу БпЛА противника.

"Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем", – наголошується в повідомленні.