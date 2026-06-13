Інтерфакс-Україна
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09:09 13.06.2026

КСУ визнав неконституційним обмеження оплачуваних відпусток для неповнолітніх та людей з інвалідністю – омбудсман

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КСУ визнав неконституційним обмеження оплачуваних відпусток для неповнолітніх та людей з інвалідністю – омбудсман

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Конституційний суд України визнав неконституційними положення закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, які дозволяли обмежувати або не оплачувати частину щорічної відпустки неповнолітнім та особам з інвалідністю.

"За моїм конституційним поданням захищено право на оплачувані відпустки для дітей та людей з інвалідністю. Конституційний Суд України детально перевірив ці норми та дійшов однозначного висновку: вони суперечать Конституції України", – написав він у Телеграм.

За словами Лубінця, оскаржувані положення закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" дозволяли роботодавцям обмежувати або не оплачувати частину щорічної відпустки для неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

Омбудсман додав, що окремо велика палата КСУ підкреслила, що надання гарантованої законом відпустки без збереження заробітної плати не відповідає принципам гідної праці та нівелює саму сутність соціальної держави.

У результаті розгляду подання уповноваженого спірні положення закону були визнані неконституційними та втратили чинність з дня ухвалення рішення.

"Це рішення – надзвичайно важливий крок у захисті трудових прав громадян і ще одне підтвердження того, що навіть під час воєнного стану держава не може звужувати права тих, хто потребує особливого соціального захисту", – пояснив він.

Теги: #обмеження #омбудсман #ксу #відпустки

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