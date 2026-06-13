Інтерфакс-Україна
Події
08:56 13.06.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, 15 людей постраждали і одна загинула

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Ворог обстріляв Херсонщину, 15 людей постраждали і одна загинула

Російські війська обстріляли Херсонську область, 15 людей постраждали і одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 – дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Киселівка, Посад Покровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Чайкине, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Вільне, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Борозенське, Нова Кубань, Чарівне, Трифонівка, Іванівка, Качкарівка, Нова Кам'янка, Республіканець, Гаврилівка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Степне, Тягинка, Бургунка, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 27  приватних будинків.

Також окупанти понівечили підприємства, магазин, стільникову вежу, господарські споруди, газогін, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Він додав, що в п'ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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