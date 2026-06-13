Інтерфакс-Україна
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08:42 13.06.2026

Ефективність української ППО у перехопленні ракет і дронів у травні була на рівні понад 88% – Генштаб

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Ефективність української ППО у перехопленні ракет і дронів у травні була на рівні понад 88% – Генштаб

Речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов заявив, що за підсумками травня 2026 року загальна ефективність української протиповітряної оборони у перехопленні ракет і дронів утримувалася на стабільно високому рівні понад 88%.

Про це він розповів на брифінгу на тему: "Застосування РФ засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти".

"Попри безпрецедентну інтенсивність нальотів у весняний період 2026 року, підрозділи Сил оборони України показують високу стабільну результативність на рівні 88-90%. За підсумками травня 2026 року загальна ефективність української ППО у перехопленні ракет і дронів утримувалася на стабільно високому рівні понад 88%", – сказав він.

За його словами, протягом місяця Сили оборони України знищили велику кількість ворожих засобів повітряного нападу – більше ніж 57 000 повітряних цілей.

Теги: #генштаб_зсу #ппо #ефективність

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