Ефективність української ППО у перехопленні ракет і дронів у травні була на рівні понад 88% – Генштаб

Речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов заявив, що за підсумками травня 2026 року загальна ефективність української протиповітряної оборони у перехопленні ракет і дронів утримувалася на стабільно високому рівні понад 88%.

Про це він розповів на брифінгу на тему: "Застосування РФ засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти".

"Попри безпрецедентну інтенсивність нальотів у весняний період 2026 року, підрозділи Сил оборони України показують високу стабільну результативність на рівні 88-90%. За підсумками травня 2026 року загальна ефективність української ППО у перехопленні ракет і дронів утримувалася на стабільно високому рівні понад 88%", – сказав він.

За його словами, протягом місяця Сили оборони України знищили велику кількість ворожих засобів повітряного нападу – більше ніж 57 000 повітряних цілей.