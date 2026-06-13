Близько 50 деталей у кожному "Шахеді" виготовлені в Китаї та Тайвані – Державний науково-дослідний інститут

Близько 50 деталей у кожному "Шахеді" виготовлені в Китаї та Тайвані, водночас спостерігаєтья збільшення у 2026 році застосування росіянами реактивних "Шахедів" проти України, повідомив головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба.

Про це він розповів на брифінгу на тему: "Застосування РФ засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти", представивши відповідну презентацію.

Заруба розповів про модифікацію Shahed-136/"Герань-2", зазначив динаміку їхнього зростання щомісячно у 2026 році.

"Кількість застосування саме цих безпілотних літальних апаратів зростає – аж до таких фактів, як нанесення удару по сховищу ліквідаційного ядерного палива в ніч на 7 червня", – сказав він.

Полковник нагадав, що перше застосування Shahed-136 зафіксовано у вересні 2022 року. У жовтні 2022 року фіксується вже їх масове застосування. З липня 2023-го року було розгорнуто масове виробництво. На сьогодні практично виробництво ведеться в кількох місцях і в кількох модифікаціях, додав спеццаліст.

За його словами, виробники БПЛА використовують сучасну елементну базу, розширюють можливості польотного контролера щодо визначення просторового місцеположення з досить високою точністю. Водночас між 2022 і 2023 роками до сьогодні є відмінності в електронних компонентах.

"Виробник цих електронних блоків, цих компонентів, використовує електронні складові різних компаній, все більше тих, які базуються в Сполучених Штатах Америки. Разом з тим, присутні компоненти виробництва Японії, Тайваню, Німеччини, Китаю. І все більше спостерігається перехід на компоненти саме виробництва Китайської Народної Республіки", – повідомив полковник.

Так, з середині 2023 року на безпілотному літальному апараті була встановлена ще чотирьохпатчова так звана СІАК-антена (або CRPA – Controlled Radiation Pattern Antenna) – це багатоканальна антена супутникової навігації – ІФ-У).

"На сьогодні ми фіксуємо 12-ти, 16-ти патчеві антени. Останні модифікації включають 4G модеми. Вони можуть використовувати українські СІМ-карти для коригування маршруту в реальному часі через мережу мобільного зв'язку. Використовують також і СІМ-карти іншого іноземного виробництва, інших мобільних апаратів", – наголосив Заруба, відмітивши тенденцію до переходу на електронні компоненти виробництва Китаю.

За його даними, з початку 2025-го року до обладнання "Герань-2" в різних комплектаціях додалися: один, відповідно, або два модеми з СІМ-картами мобільних операторів, Mesh-модеми, антенні пристрої, які забезпечують передачу цієї інформації, мікрокомп'ютер Raspberry Pi. Також зустрічалися зразки із джерелом автономного живлення в вигляді павербанку і з відеокамерами. Тобто, противник намагається використати платформу "Шахед-136" в якості, в тому числі, для розвідки, для передачі відеоінформації, для передачі інформації щодо роботи засобів РЕБ.

Говорячи про реактивний Shahed 238/Герань-3, Заруба зазначив, що перше застосування зафіксовано в січні 2024 року.

"Конструкція і елементна база – розміри подібні до Герань-2. Головна відмінність – це турбореактивний двигун, аби збільшувати швидкість, ускладнити роботу протиповітряної оборони. Герань-3 є локалізованою версією іранського реактивного безпілотного літального апарату Shahed 238", – сказав він.

За словами Заруби, у ньому використовується турбореактивний двигун. Також фіксується різкий зріст у 2026 році застосування саме реактивних шахедів, зокрема для ураження енергетичної інфраструктури України.

Ударний безпілотний літальний апарат Герань-4 своєю чергою має більш оптимізований планер, з більш тонкою кромкою крила, підвищеною міцністю. Використовує потужніший турбореактивний двигун тягою до 160 кг сили. У порівнянні з Герань-3, Герань-4 має кращі відповідні характеристики.

"Застосування таких Герань-3, Герань-4 свідчить про те, що противник намагається все швидше зробити БПЛА, все більше ускладнити роботу нашої протиповітряної оборони", – підкреслив полковник.

Крім того, він нагадав, що був виявлений безпілотний літальний апарат Герань-5, який "представляє еволюцію російської лінійки баражуючих боєприпасів". Заруба відмітив високу швидкість: до 600 км, збільшена бойова частина – 90 кг.

"Окупанти розробляють можливість запуску з літаків тактичної активації. Ці характеристики роблять його значно складнішою ціллю для протиповітряної оборони і дозволяють виконувати удари на глибину фактично до тисячі км", – пояснив він.

У засобі серйозне електронне обладнання: 12-патчева CRPI-антена, польотний контролер, високошвидкісні 3G-4G модеми, модуль збору та обробки параметричних даних. ЗА даними спеціаліста, наявність модема з такими характеристиками може свідчити про те, що безпілотний літальний апарат, ймовірно, був обладнаний відеокамерами для передачі інформації.

Як зазначив Заруба, поява безпілотного літального апарату супроводжується низкою технологічних інновацій: турбореактивний двигун великої потужності, забезпечує перевагу в швидкості, можлива інтеграція із тактичною авіацією, що дає можливість розширити оперативний радіус та гнучкіше застосовувати даний тип боєприпасів.

"Поява Герань-5 свідчить про подальшу ескалацію технологічного протистояння і необхідність адаптації систем ППО до високошвидкісних, малорозмірних цілей", – сказав він.

Зокрема він розповів, що 1 грудня 2025 року в Чернігівській області були виявлені фрагменти безпілотного літального апарату Герань-2 з зенітною ракетою Р-60. Противник проводить подальші пошуки для того, щоб вести практично протиповітряний бій між БПЛА і тими засобами, якими Україна намагається їх збивати.

Також зафіксовано застосування Герань-2 з ПЗРК "Верба". Застосовується меш-модем для передачі інформації.

"Ці випадки поки що одиничні, але вони говорять про те, що Герань-2 використовує як платформу і розвиває її, намагається використовувати її для різних типів, для різних завдань, в тому числі для завдань боротьби з українськими літальними апаратами", – додав Заруба.

Окремо він зазначив, що для ударів по логістичних маршрутах на дальність до 100 км та прикордонних містах може застосовуватися ударний БЛА "V2U". Для перевантаження системи ППО противник застосовує хибні цілі: багатоцільовий БиЛА "Гербера" та "Пародія".