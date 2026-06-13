Інтерфакс-Україна
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08:30 13.06.2026

Державний науково-дослідний інститут про Х-101: Україну атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому

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Державний науково-дослідний інститут про Х-101: Україну атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому
Фото: armyinform

РФ може виробляти 40-50 одиниць на місяць крилатих ракет класу "повітря – земля" Х-101, однак останні дослідження свідчать, що Україну атакують ракетами, що вироблені кілька тижнів тому, повідомив головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба.

Про це він розповів на брифінгу на тему: "Застосування РФ засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти".

Заруба зазначив, що Х-101, є досить старою ракетою, яка зазнала "потужної модернізації".

"Оновлене радіопоглинаюче покриття корпусу для зменшення площ розсіювання. Тобто вони виявляються на меншій відстані, і ймовірність ураження їх зменшується. Використовує бортовий комплекс оборони під час польоту. Оснащена модулями для відстрілу хибних теплових цілей та дипальних відбивачів. Вмикається автоматично при виявленні роботи радарів протиповітряної оборони або під час підльоту до цілі. Також для того, щоб реалізувати системи радіоелектронної боротьби, дубльована система наведення", – описав Заруба.

За його словами, аналіз уламків 2024-2025 років показав перехід від цивільних чипів загального призначення до спеціалізованих компонентів, які закуповуються через азійські країни, як правило. За рахунок зменшення об'єму паленого баку росіяни змогли наростити бойові частини і можливе встановлення двох бойових частин.

"Вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів від цілі. Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Відтак, зважаючи на останні удари, можна сказати, що практично атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому", – розповів Заруба.

Крім того, в ДНДІ ВС ОВТ наголосили, що Росія нарощує використання модернізованих авіаційних бомб на базі авіабомб радянського зразка. Також зафіксовано застосування касетних авіабомб. Модернізація авіаційних бомб включає виготовлення керованих авіаційних бомб (КАБ) з використанням модуля УМПК; збільшення дальності та точності ураження; розроблення проміжних боєприпасів між КАБ та БПЛА.

Заруба додав, що російський військово-промисловий комплекс суттєво наростив потужності з виробництва засобів повітряного нападу.

Також агресор продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї.

"До 80-90% критичної мікроелектроніки – це виробництво компаній США, Тайваню, Японії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини. Це переважно компоненти подвійного призначення. Вони можуть використовуватися в цивільній галузі, можна використовувати військовій галузі. І закупаються через мережу посередників". – заявив Заруба.

 

Теги: #ракети #виробництво #рф

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