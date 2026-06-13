Інтерфакс-Україна
Події
08:21 13.06.2026

Окупанти за добу втратили 1381 осіб та 431 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1381 осіб та 431 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1381 окупантів, один танк, 88 артсистем, 11 бронемашин, 2164 БПЛА, а також 431 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб, танків – 12 015 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од, артилерійських систем – 43 953 (+88) од, РСЗВ – 1 865 (+4) од, засоби ППО – 1 418 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од, спеціальна техніка – 4 287 (+7) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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