Інтерфакс-Україна
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08:20 13.06.2026

Виробництво "Іскандер-М" в РФ сягнуло 60 одиниць на місяць, дальність дії ракети може бути підвищена до 1000 км в останній модернізації

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Виробництво "Іскандер-М" в РФ сягнуло 60 одиниць на місяць, дальність дії ракети може бути підвищена до 1000 км в останній модернізації

РФ продовжує модернізацію оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", станом на весну 2026 року темпи місячного виробництва зазначених балістичних ракет "Іскандер-М" становлять 60 одиниць та 10 крилатих ракет "Іскандер-К", повідомив головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба.

Про це він розповів на брифінгу на тему: "Застосування РФ засобів повітряного нападу проти цивільної інфраструктури: технічні та гуманітарні аспекти".

Заруба назвав три основні напрямки модернізації оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М": 1)збільшення стійкості до сучасних систем, до дій сучасних систем протиповітряної оборони, особливо Patriot; 2) збільшення дальності; 3) масштабування виробництва в умовах санкцій.

"На ракеті встановлено оновлений модуль 9B899, який відстрілює хибні цілі, дипольні відбивачі та теплові пастки на фінальній ділянці польоту. Ці хибні цілі імітують сигнатуру ракети, привантажують радіолокаційні засоби зенітно-ракетних комплексів, які ведуть боротьбу з такими ракетами. Бортові системи адаптовані до роботи в режимі активного сканування та виявлення сліпих зон видимості радарів системи протиповітряної оборони. Регулярно оновлюється програмне забезпечення", – зазначив головний науковий співробітник Інституту.

За його словами, в нових версіях ракет випуску після 2023-2024 року використовується швидший процесор для обробки зображень, що підвищує ймовірність розпізнавання цілі, виявлення її і ураження. Також посилена роль оптичної корекції із цифровим зображенням місцевості, що теж підвищує точність.

"Заявлено, що дальність дії ракети може бути підвищена до 1000 км в останній модернізації. Тобто ракета може вражати цілі по всій території України", – наголосив Заруба.

Він додав, що для спрощення конструкції виробничий цикл Іскандерів інтегрує елементи і технічні рішення, які були застосовані в північнокорейських ракетах КМ-23.

"Виробництво сягнуло 60-70 одиниць на місяць. Частка російських електронних компонентів в цій ракеті зросла до 90%, але західна електроніка також у ній присутня. Сім варіантів бойових частин, включаючи проникаючі, бетонобійні версії, і, відповідно, застосовують їх по аеродромах для враження нашої тактичної авіації. Особливо ведуть пошук літаків F-16", – розповів спеціаліст.

Резюмуючи, Заруба зауважив, що Іскандер-М еволюціонував у складну квазібалістичну систему, яка активно вчиться протидіяти системам протиповітряної оборони під час ведення бойових дій.

Теги: #іскандер #виробництво #рф

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