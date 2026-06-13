Інтерфакс-Україна
Події
08:01 13.06.2026

РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дев'ять людей, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Дев'ятеро людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

Ганжа зазначив, що на Синельниківщині під ударом були Васильківська, Миколаївська, Петропавлівська та Шахтарська громади. Понівечені багатоквартирні та приватний будинки, автівки. Зайнявся ринок. Постраждали 9 людей, з них шестеро госпіталізовані. 40-річний чоловік у важкому стані.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки і господарська споруда.

У Кам'янському ворог поцілив по інфраструктурі.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #обстріли

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