Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і восьмеро поранених

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок суботи завдали більше 800 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та восьмеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 871 удар по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула та ще вісім поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаудари по Комишувасі, Малокатеринівці, Зірниці, Різдвянці, Барвінівці, Лісному, Трудовому, Вікторівці, Терсянці, Новому Полю, Оріхову, Долинці, Одарівці, Копанях, Омельнику, Єгорівці, Червоному Яру, Сонячному, Широкому, Панютиному, Микільському та Гіркому.

Він додав, що 642 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Річне, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Варварівку та Верхню Терсу.

Також зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці, Микільському та Чарівному, а 204 артудари прийшлися по Новояковлівці, Річному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Добропіллю, Рибному, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 61 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.