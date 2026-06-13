13 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 червня в Україні відзначають День працівника меблевої промисловості, Всесвітній день оздоровлення, Всесвітній день ляльки, День швейної машини, Всесвітній день публічного в’язання, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій.

Православна церква вшановує святих мучеників Акилини і Трифілія.

Національне свято Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (День народження Королеви).

День 1569 Російська агресія - Day 1569 Russian aggression

День визволення Маріуполя від російських окупантів

13 червня кожного року Україна згадує важливу подію - День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році.

Саме цього дня 2014 року українська армія здійснила військову операцію, в результаті якої російські окупанти втратили контроль над містом Маріуполь. За 5 годин воїни ЗСУ, зокрема полк "Азов", звільнили місто і підняли український прапор над будівлею міської адміністрації.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 69 / 170.

Альбінізм є рідкісною, незаразною, генетично успадкованою відмінністю, присутньою при народженні. У разі альбінізму майже всіх типів для його передачі носіями такого гена мають бути обоє батьків, навіть якщо вони самі на альбінізм не страждають. Такий стан трапляється в осіб обох статей незалежно від етнічної приналежності та в усіх країнах світу.

Хоча ступінь поширення альбінізму варіюється, за оцінками, у Північній Америці та Європі ту чи іншу форму альбінізму має кожен із 20 000 осіб. Набагато більше цей стан поширений у країнах Африки на південь від Сахари - 1 з 5 000 осіб.

Альбінізм обертається нестачею пігменту (меланіну) у волоссі, шкірі та очах, що спричиняє вразливість до сонячних променів і яскравого світла. У результаті майже всі люди, які страждають на альбінізм, мають порушення зору і тяжіють до розвитку раку шкіри. У деяких країнах більшість осіб, які страждають на альбінізм, помирають від раку шкіри у віці 30-40 років. Крім того, альбінізм часто є причиною порушень зору різного ступеня тяжкості. Відсутність меланіну, який є центральним фактором альбінізму, не піддається лікуванню.

День працівника меблевої промисловості

День працівника меблевої промисловості України або День мебляра– це день визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. Це національне свято, яке відзначається у другу суботу червня щороку.

Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій

Щороку 13 червня відзначається Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій. Цей день присвячений визнанню важливої роботи керівників громадських об’єднань, які відповідають за управління та утримання спільного майна.

Цей день присвячений визнанню важливої роботи керівників громадських об’єднань, які відповідають за управління та утримання спільного майна, такого як кондомініуми, таунхауси та кооперативи, житлові комплекси. Менеджери громадських об’єднань відіграють важливу роль у забезпеченні безперебійної роботи цих об’єктів, обробляючи все – від фінансового управління до запитів на обслуговування та ремонт. У цей день люди дякують керівникам своїх громадських об’єднань за їх наполегливу працю та самовідданість.

Всесвітній день оздоровлення

Всесвітній день оздоровлення або Всесвітній день велнесу - це некомерційна ініціатива, яка відзначається щорічно у другу суботу червня. Цей особливий день під гаслом "Один день може змінити все ваше життя" спрямований на заохочення людей ставити на перше місце свій добробут і жити більш здоровим і повноцінним життям.

Всесвітній день ляльки

Всесвітній день ляльки відзначається щороку у другу суботу червня. Лялька – це улюблена іграшка для людей усіх вікових категорій. Мета свята навчити людей дорожити тими, хто щиро про них піклується. В цей день ви можете проявити свою любов і турботу до коханої чи близької людини, подарувавши їй улюблену ляльку.

Всесвітній день публічного в’язання

Всесвітній день публічного в’язання – це щорічна подія, яка проводиться у другу суботу червня, яка відзначає в’язання та об’єднує людей з усього світу. Цей день заохочує в’язальниць будь-якого рівня вийти зі своїх домівок у громадські місця, щоб поділитися своєю пристрастю до цього ремесла з іншими. Під час цієї події в’язальниці збираються в парках, кафе та інших громадських місцях, щоб працювати над проєктами, спілкуватися та демонструвати свої навички.

Всесвітній день публічного в’язання про радість в’язання, спілкування, про творчість, про дозвілля та спосіб відпочинку й освячене часом ремесло.

До 13 червня кожен охочий має змогу зв’язати щось власними руками та віддати цю річ нужденним або ж продати на благодійному ярмарку. Також існує ініціатива дарування в’язаних виробів людям з різних куточків планети. Традиційно організовують виставки та покази одягу.

Мета цієї події – підвищити обізнаність про в’язання як творче хобі та заохотити більше людей займатися цим ремеслом. Через виведення в’язання в громадські місця, учасники сподіваються надихнути тих, хто, можливо, не думав про нього раніше. Цей день також надає можливість в’язальницям із різним досвідом і досвідом спілкуватися один з одним і ділитися порадами, підказками та історіями.

День швейної машини

Щорічно 13 червня увесь світ відзначає свято з нагоди одного з найважливіших винаходів – День швейної машинки. Саме 13 червня 1790 року, у Великобританії була запатентована перша швейна машина.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Карла Майредера (1856-1935), австрійського архітектора, художника;

140 років від дня народження Івана Григоровича Вовчука (1886-1955), українського військового діяча, командира УГА та сотень УПА, члена ОУН;

110 років від дня народження Ігоря Миколайовича Тукалевського (1916-1995), українського архітектора;

75 років від дня народження Стеллана Юна Скашґорда (1951), шведського актора театру та кіно;

40 років від дня народження Сергія Олександровича Сови (1986-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1971 - Газета "Нью-Йорк Таймс" почала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в'єтнамську війну;

1983 - На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 - Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи;

2000 - Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який 1981 року вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II;

2014 - Українські війська звільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.

Церковне свято

День пам'яті святої Акилини

Православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Акилини. Дівчина жила в 3 столітті і ще в дитинстві навернулася до віри Христової. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. Мучителі не взяли до уваги навіть вік Акилини: на момент загибелі їй було лише 12 років.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна.

З прикмет цього дня:

Якщо чути голос зозулі, то погода покращиться; увечері випало багато роси - завтра буде спекотно; після сонця з'явилася веселка - до посухи; багато бджіл показалося - до теплої і сонячної погоди.

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