Інтерфакс-Україна
Події
05:16 13.06.2026

Рубіо привітав росіян із Днем Росії та заявив про підтримку мирного врегулювання війни РФ проти України

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Державний секретар США Марко Рубіо (Marco Rubio) привітав росіян із днем Росії та заявив про прихильність Сполучених Штатів до досягнення мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

"Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю російський народ з Днем Росії", – йдеться в заяві Рубіо, оприлюдненій Державним департаментом.

За словами держсекретаря, США залишаються відданими просуванню мирного врегулювання російсько-української війни.

"Ми, як і раніше, сподіваємося, що міцний мир прокладе шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та більш конструктивних відносин між нашими двома країнами", – зазначив Рубіо.

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/06/russia-national-day-2/

Теги: #рф #рубіо #сша

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