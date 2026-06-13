На фронті відбулось 193 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 193 рази атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення. Противник завдав 61 авіаційного удару – скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6186 дронів-камікадзе та здійснив 2341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 47 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, п'ять із яких із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Липці.

На лиманському напрямку українські військові відбивали 14 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир. Три з цих атак іще тривають.

На слов'янському напрямку противник штурмував сім разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного.

На краматорському напрямку окупанти атакували в районі Федорівки.

На костянтинівському напрямку окупанти 12 разів штурмували позиції українських оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне та в бік Костянтинівки, Грузького.

На покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє. Дві з цих атак іще тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 12, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три гармати. Також ушкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ, три гармати, 76 укриттів противника та два пункти управління БпЛА. Знищено або подавлено 271 БпЛА різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти проводили дві штурмові дії в районах Злагоди та Калинівського.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 25 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого, Мирного, Добропілля та Чарівного.

На оріхівському напрямку противник чотири рази штурмував в районі Щербаків та Степногірська. Одна з цих атак іще триває.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0pPWZnMaYeNftU2rnGQu7HMjm3fAKXhLy9D3Ejw9ZAqiwz6MxfQFeZpnEZJs37WNLl