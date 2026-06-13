Інтерфакс-Україна
Події
02:34 13.06.2026

Угорщина та Україна формалізували угоду щодо прав угорської громади Закарпаття – Мадяр

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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Pеter Magyar) заявив про формалізацію угоди між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.

"Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті тепер формалізована", – написав Мадяр у соцмережі Х.

За його словами, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу.

Мадяр також заявив, що його команді вдалося досягти домовленостей за кілька тижнів, тоді як уряд його попередника Віктора Орбана, за його словами, не зміг вирішити це питання протягом десяти років.

Джерело: https://x.com/magyarpeterMP/status/2065537797016916056?s=20

Теги: #угорщина #угода

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