Двоє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів на Миколаїв

Російські безпілотники у ніч на суботу атакували Миколаїв, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Миколаїв. Внаслідок атаки "шахедів" поранення отримали двоє людей – 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх госпіталізовано", – написав він у Телеграм.

Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці.

Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/21590