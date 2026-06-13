Інтерфакс-Україна
Події
02:02 13.06.2026

Двоє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів на Миколаїв

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Російські безпілотники у ніч на суботу атакували Миколаїв, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Миколаїв. Внаслідок атаки "шахедів" поранення отримали двоє людей – 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх госпіталізовано", – написав він у Телеграм.

Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці.

Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/21590

Теги: #постраждалі #миколаїв #бпла

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