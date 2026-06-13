Інтерфакс-Україна
Події
01:08 13.06.2026

Важкопоранена, яка постраждала внаслідок ворожої атаки минулої ночі Сумщини, померла в лікарні

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У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки залізничної інфраструктури в Сумській області, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"У лікарні померла важкопоранена жінка, яка минулої ночі постраждала внаслідок російської атаки на залізничну інфраструктуру Шосткинської громади", – написав він у Телеграм.

За його словами, майже добу медики боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося. Вона отримала вкрай важкі травми. Їй було лише 33 роки.

Як повідомлялося, у Сумській області внаслідок масованої атаки російських безпілотників на об'єкт цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді загинула 44-річна жінка, ще одна постраждала – 33-річна жінка – дістала тяжкі травми.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2543

Теги: #сумська #жертви #обстріл

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