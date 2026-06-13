У США оприлюднили дані щодо понад 120 фінансованих біолабораторій у більш ніж 30 країнах

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила про виявлення доказів багаторічного фінансування американським урядом понад 120 біологічних лабораторій у більш ніж 30 країнах світу, зокрема в Україні.

"Після місяців пошуку у фондах та файлах розвідувального співтовариства директор Національної розвідки Тулсі Габбард розкриває нові докази тривалого фінансування урядом Сполучених Штатів понад 120 біолабораторій у понад 30 країнах", – йдеться у повідомленні Офісу директора Національної розвідки США.

Згідно з повідомленням, частина лабораторій, які фінансувалися урядом США, працювала або продовжує працювати з небезпечними та висококонтагіозними патогенами, а в окремих випадках здійснювала дослідження з посилення функцій патогенів (gain-of-function).

В Офісі директора Національної розвідки також заявили, що серед таких об'єктів є лабораторії в Україні, які, за оцінками американської розвідки, могли бути вразливими до ризиків захоплення, пошкодження або атак на тлі російсько-української війни.

За словами Габбард, інформація про існування, місцезнаходження та фінансування цих лабораторій тривалий час приховувалася від громадськості.

"Політики, так звані медичні працівники, такі як доктор Фаучі, та представники команди національної безпеки адміністрації Байдена брехали американському народу про існування біолабораторій, що фінансуються та підтримуються США", – цитує Габбард пресслужба відомства.

Вона також повідомила, що видала нові вказівки розвідувальному співтовариству щодо посилення збору інформації про такі лабораторії та пов'язані з ними установи за кордоном.

У повідомленні зазначається, що нові дані містять також інформацію про клінічні випробування, які проводилися в цих установах, що, на думку відомства, викликає етичні, фінансові та безпекові питання.

Як повідомляється, президент США Дональд Трамп 25 травня 2025 року підписав указ про припинення федерального фінансування досліджень із посилення функцій патогенів у всьому світі.

Варто зазначити, що ці дані Габбард оприлюднила за кілька днів до своєї відставки.

Як повідомлялося, директор Національної розвідки США Тулсі Габбард подає у відставку з посади, щоб підтримати свого чоловіка в його боротьбі з "надзвичайно рідкісною формою раку кісток", повідомляє Fox News. Очікується, що її останній робочий день в Офісі директора національної розвідки (DNI) припадає на 30 червня.

Джерело: https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/press-releases-2026/4163-pr-10-26