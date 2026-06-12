Інтерфакс-Україна
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23:51 12.06.2026

В уряді обговорили підтримку прифронтових територій – Офіс президента

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Київ. 12 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА –Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Кирило Буданов провели нараду щодо прифронтових регіонів за участю представників влади та начальників обласних військових адміністрацій, повідомляє пресслужба президента.

"Прифронтові області – це наш пояс безпеки. Ми маємо забезпечувати їхню безперебійну роботу. Уряд реалізує комплексний пакет підтримки для людей, громад і бізнесу у прифронтових регіонах. Ухвалено понад 80 урядових рішень, працюють 60 механізмів підтримки із загальним фінансуванням понад 140 мільярдів гривень. Ми постійно адаптуємо державні програми до потреб прифронтових регіонів і запроваджуємо цільові інструменти підтримки. Дякую народним депутатам за спільну роботу", – зазначила прем'єрка.

Зазначається, що до прифронтових територій належать 10 областей, у яких проживає більш ніж 6 мільйонів людей. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що уряд запровадив механізми підтримки у вигляді додаткових дотацій місцевим бюджетам, захисту критичної інфраструктури та гранти на відновлення.

"Ми виходимо на чітке розуміння необхідності отримання спеціального статусу для людей, які перебувають на прифронтових територіях. І, відповідно, є необхідність окремого закону, який би регулював діяльність на цих територіях. Дуже важливо, що ми сьогодні працюємо з народними депутатами", – зазначив Кулеба.

Повідомляється, що учасники наради підтримали необхідність створення міжвідомчої робочої групи щодо підготовки законопроєкту, який би містив розуміння статусу людей, що проживають на прифронтових територіях, та програми їхньої підтримки. Також порушили питання врегулювання статусу ВПО й компенсації за втрачене житло.

Між тим, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін зазначив, що для допомоги жителям прифронтових територій використовуються кошти міжнародних партнерів.

"На цьому тижні прийнято постанову Кабміну, де безпосередньо уточнено питання щодо одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам критичної інфраструктури", – додав він.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко акцентував на заходах із підтримки медиків та пацієнтів на прифронтових територіях. Працюють мотиваційні механізми для підтримки медичних команд закладів екстреної та спеціалізованої медичної допомоги та коригувальні коефіцієнти для підвищення рівня фінансування первинної медичної допомоги в зонах бойових дій.

"Ми фінансуємо заклади на прифронтових територіях незалежно від того, скільки пацієнтів вони приймають, щоб громаді була доступна медична допомога. Окрім того, медики з прифронтових територій можуть отримати від держави службове житло, а молоді лікарі, що починають працювати в закладах охорони здоров'я прифронтових громад після завершення інтернатури, – одноразову виплату в розмірі 200 тисяч гривень", – наголосив Ляшко.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що для підтримки економіки цих регіонів пропонують, зокрема, податкові пільги, додаткові кошти на програму "5-7-9", розширення державної програми компенсації постраждалим працівникам та допомогу для релокації аграріїв.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий акцентував, що серед пріоритетів роботи – створення безпечних умов для навчання.

"Це дозволяє нам повертати дітей до очного навчання. Станом на сьогодні 144 проєкти укриттів реалізовано і 100 перебувають у реалізації. Цього року будуємо 18 укриттів у закладах дошкільної освіти", – сказав він.

Крім того, триває робота із забезпечення закладів освіти резервним живленням, запроваджені спрощені умови для вступу випускників шкіл із тимчасово окупованих територій та доплати вчителям, які працюють на прифронтових територіях.

Зокрема, під час наради порушили питання щодо організації НМТ в прифронтових регіонах, щоб не було повторення ситуації, коли на Одещині школярі протягом 12 годин складали тест.

Джерело: https://president.gov.ua/news/predstavniki-uryadu-parlamentu-ofisu-prezidenta-ta-ova-obgov-104893?fbclid=IwY2xjawSZTIVleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeyKPoJt3n0HHyp__R4wWIupsa1DgLJUxK_IcM2_JmXzLYiHuCN3j8hVnHEwg_aem_1j1ZKHpRzZviVuSlp4WD0g

Теги: #регіони #прифронтові #уряд

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