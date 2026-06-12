МВФ та Україна погодили перегляд програми розширеного фінансування – Свириденко

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися переглянути програму Механізму розширеного фінансування (EFF). Угода має бути затверджена найближчими тижнями, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Домовленість відкриває шлях до отримання Україною наступного траншу за програмою обсягом 690 млн доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня були виконані", – зазначила вона.

На сьогодні, додала вона, погоджено оновлений графік реалізації вже узгоджених реформ. Заходи в межах програми допомагають підтримувати стійкість фінансової системи України попри війну.

Загальний обсяг фінансування за програмою становить 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів уже надійшли до державного бюджету України.

Як повідомлялося, співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні експертів (SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми про розширене фінансування (EFF), за умови схвалення радою директорів фонду Україна отримає другий транш у розмірі близько $690 млн (SDR503 млн), що збільшить загальний обсяг виплат за програмою до $2,2 млрд з $8,1 млрд її загального обсягу.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/2735