Сибіга: всі 27 країн ЄС схвалили позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України

Усі 27 держав-членів Європейського Союзу одноголосно схвалили позицію ЄС щодо першого переговорного кластера для України на засіданні комітету постійних представників ЄС (COREPER), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні досягнуто важливої віхи в процесі вступу України до ЄС, оскільки всі 27 держав-членів ЄС одноголосно схвалили позицію Європейського Союзу щодо Кластера переговорів 1 на засіданні COREPER", – зазначив Сибіга.

Глава МЗС подякував головуванню Кіпру в Раді ЄС, Європейській комісії та державам-членам Євросоюзу за підтримку євроінтеграції України.

За словами міністра, ухвалене рішення є визнанням зусиль України у проведенні реформ та підтверджує відданість ЄС принципу розширення на основі заслуг.

Сибіга додав, що Україна очікує на проведення міжурядової конференції в Люксембурзі 15 червня, під час якої має відбутися офіційне відкриття першого переговорного кластера.

"Ми залишаємося зосередженими на проведенні реформ та просуванні процесу вступу стабільними темпами", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2065495119847997898