Інтерфакс-Україна
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22:04 12.06.2026

Міносвіти затвердило програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням

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Міносвіти затвердило програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням

Міністерство освіти і науки України затвердило освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням, згідно з якою учні після 9 класу зможуть обирати між профільним навчанням за професійним спрямуванням та академічним напрямом, повідомляється на сайті Міносвіти.

"З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним спрямуванням та академічним напрямом. Учні зможуть навчатися за одним із 10 профілів: аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, ІТ, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій або послуг краси та дизайну", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, навчання за професійним спрямуванням буде поєднувати здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок. У міністерстві вважають це одним із ключових кроків розвитку профільної середньої освіти, який розширює можливості для учнів у виборі освітньої траєкторії.

"Нова програма дає старшокласникам більше можливостей для усвідомленого вибору майбутнього. Учні зможуть не лише здобути повну загальну середню освіту, а й знайомитися з професіями, отримувати практичний досвід і краще розуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати. Це важливий крок у реформі середньої освіти, де навчання пов'язане з реальним життям і майбутньою кар'єрою", – зазначив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

У Міносвіти зазначили, що навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС аудиторного та самостійного навчання. Щороку частка профільного навчання збільшуватиметься, щоб учні могли поступово поглиблювати знання та практичні навички. У перший рік вони проходитимуть профільно-адаптаційний етап, а впродовж наступних двох років поглиблюватимуть знання та практичні навички.

Загалом, пишуть в Міносвіти, понад третину програми спрямують на профільні освітні компоненти, пов'язані з обраною сферою діяльності, а ще понад 11% становитимуть вибіркові дисципліни, які учні зможуть обирати відповідно до власних інтересів і потреб ринку праці.

Між тим, залежно від профілю відрізнятиметься співвідношення навчального часу між різними освітніми компонентами. Наприклад, в ІТ-профілі збільшено обсяг математики та цифрових технологій, у медичному профілі – біології та хімії, а у профілі "Бізнес та адміністрування" – математики та іноземної мови.

Крім того, особливістю програми є те, що загальноосвітні предмети вивчатимуться через практичний професійний контекст. Наприклад, математика в ІТ-профілі буде пов'язана з алгоритмами та цифровими технологіями, іноземна мова в профілі "Бізнес та адміністрування" – з професійною комунікацією, а окремі теми з біології у транспортно-логістичному профілі – зі здоров'ям водія та безпекою праці.

"Такий підхід відповідає практикам багатьох європейських країн. Зокрема, у Фінляндії, Австрії, Німеччині та інших країнах ЄС професійний напрям є повноцінною складовою старшої школи, а майже кожен другий старшокласник навчається за програмами професійної освіти", – пояснили у міністерстві.

У відомстві додали, що після завершення навчання випускники отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Далі вони зможуть обрати подальшу траєкторію: продовжити навчання у закладі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти або почати професійну діяльність за обраним напрямом.

 

Теги: #старшокласники #міносвіти #програма

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