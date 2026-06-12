Інтерфакс-Україна
Події
21:59 12.06.2026

Росіяни атакували ферму на Сумщині, поранені п'ятеро працівників і загинула худоба

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Росіяни атакували ферму на Сумщині, поранені п'ятеро працівників і загинула худоба

Російські війська атакували ферму в Сумській області, внаслідок цих дій окупантів загинула частина худоби, ще частина поранена, поранення отримали і п'ятеро працівників ферми, одну з них шпиталізували, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Сьогодні росіяни прицільно атакували ферму у Сумському районі. По господарству в Садівській громаді ворог вдарив безпілотником саме тоді, коли працівники загнали худобу до приміщення", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, внаслідок атаки важкі поранення отримала 51-річна жінка. З опіками її оперативно госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу. Ще чотирьом працівникам допомогу надали на місці, без госпіталізації.

Крім того, від російської атаки постраждали й тварини. Частина худоби загинула, ще частина – поранена.

 

Теги: #сумська_ода #обстріли

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