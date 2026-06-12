Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкриття першого переговорного кластера в процесі вступу України до Європейського Союзу стане важливою політичною та моральною підтримкою для держави та її громадян.

"Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей", – написав Зеленський в Телеграм.

Президент подякував всім людям, які "б'ються" заради України, працюють на державу і допомагають захищати українські національні інтереси. Також подякував всім партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи.

Він наголосив, що Україна захищає себе і тим самим усю Європу – ідею, що європейські народи можуть жити об'єднано, вільно та у мирі.

"Дякуємо Європі і за всю іншу підтримку, яка є справді лідерською та допомагає нам захищати життя. Зроблено і все для відкриття наступних кластерів. Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав "важливим кроком вперед", який зробив Європейський союз, коли всі держави-члени Євросоюзу погодилися відкрити перший переговорний кластер з Україною та Молдовою.