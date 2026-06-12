Інтерфакс-Україна
Події
20:58 12.06.2026

Зеленський підписав закон про вилучення російської зі списку мов, захищених Європейською хартією регіональних або міноритарних мов

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Зеленський підписав закон про вилучення російської зі списку мов, захищених Європейською хартією регіональних або міноритарних мов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, який є важливим рішенням для захисту українського мовного простору та виконання європейських зобов'язань України, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот", – написав Стефанчук в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав.

"Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України", – резюмував Стефанчук.

 

Теги: #захист #виключення #російська

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